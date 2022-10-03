Москвичка осталась с кривым носом после пластики за 500 тысяч рублей

Москвичка сделала пластику носа за 500 тысяч рублей и осталась недовольна результатом

Москвичка Татьяна Федотова уличила хирургов в неудачной ринопластике носа за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Известия».

Женщина рассказала, что три месяца назад обратилась в одну из столичных клиник, чтобы сделать пластическую операцию, направленную на коррекцию формы носа. По ее словам, она осталась недовольна результатом, поскольку раны после манипуляции до сих пор не зажили, а места швов все еще воспалены. «Нос как был кривой, так и остался, дыхание не восстановилось. У меня также подтвердили деформацию левого костного ската, была раздроблена кость и провалена внутрь», — пожаловалась Федотова.

Кроме того, спустя месяц после первой операции героиня материала повторно обратилась за помощью к врачу того же медицинского учреждения. Однако после второй проведенной операции ничего не изменилось, объяснила она.

Представители клиники, в свою очередь, рассказали, что хирургические вмешательства были проведены по всем нормам. Помимо прочего, работники учреждения пояснили, что Федотова не соблюдала постоперационные рекомендации, прописанные врачом. «Клиника не идет навстречу. До суда мы пытались договориться, били себя в грудь. Говорили, что они сделали все правильно, качественно, а у Татьяны психические отклонения, она слишком требовательна к своему внешнему виду», — заявил защитник пациентки Денис Кашинский и отметил, что в планах у его клиентки подать иск на хирургов в Верховный суд.

В сентябре российский хирург Дмитрий Скворцов дал советы пациентам, которые остались недовольны результатами пластических операций. По его словам, если работа не удовлетворила клиента по объективным причинам, медик обязан предложить методы исправления ситуации. Кроме того, Скворцов порекомендовал не менять специалиста и подчеркнул, что обычно при повторной операции оплачиваются только расходники.