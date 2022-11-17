В США заявили о падении в Польше украинских ракет С-300

WP: разведка США сообщает, что в Польше упала одна или две украинские ракеты С-300

Взрывы в Польше, которые произошли 15 ноября, были вызваны падением одной или двух украинских ракет С-300. Об этом заявляет The Washington Post (WP) со ссылкой на разведку США.

По информации издания, взрывы произошли после падения одной или, возможно, двух украинскими зенитных ракет С-300, которые отклонились от курса. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее дипломат одной из стран НАТО на Украине заявил, что позиция Киева по инциденту с падением ракет в Польше выглядит смешной. Собеседник издания предупредил, что своими действиями украинские власти подрывают доверие Североатлантического альянса.

Вечером 15 ноября сообщалось о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. Ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.