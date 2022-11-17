Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку

Президент России Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку. Текст указа президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Это наименование было присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

«Присвоить 23 истребительному авиационному Таллинскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 23 гвардейский истребительный авиационный Таллинский полк», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному полку.