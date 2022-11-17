Рассказавший о радости после ухода россиян «херсонец» оказался военным из Киева

В рассказавшем о радости после ухода россиян «херсонце» опознали военного из Киева

Мужчина, представленный на видео западных СМИ как житель Херсона и рассказавший о радости после ухода из города Вооруженных сил России, оказался военным из Киева.

Ранее в ноябре французское агентство AFP опубликовало видео, снятое его журналистами в Херсоне после вывода оттуда российских войск. Позже ролик массово распространился в украинских Telegram-каналах, в частности, 16 ноября его опубликовал в своем официальном Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На кадрах видео мужчина с украинским флагом в руке, представленный как житель Херсона, рассказывает, что горожане рады уходу россиян. По его словам, в Херсоне нет электричества, централизованного отопления, воды, мобильной связи и интернета, однако это не омрачает радости местных жителей от возвращения города под контроль Украины.

В действительности фигурирующий на кадрах мужчина — не херсонец, а киевлянин Евгений Пондин. Это удалось установить благодаря проверке его лица через специализированный сервис, сообщил портал «Лента новостей Херсона». Пондин является выпускником факультета политологии университета имени Шевченко, который располагается в Киеве.

Кроме того, известно, что в настоящее время мужчина является командиром роты Национальной гвардии (войсковая часть 3030). В Херсон он, предположительно, прибыл вместе с остальными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) после ухода российской армии.

Публикация не получила охвата в российских СМИ. При этом видео активно распространялось в соцсетях, преимущественно иностранными пользователями (1, 2, 3, 4). В то же время в российских СМИ и Telegram-каналах публиковались материалы с опровержением данной информации.