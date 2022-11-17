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08:42, 17 ноября 2022Бывший СССР

Украина не сможет восстановить инфраструктуру без помощи Запада

Politico: Украина обратилась к Западу за запчастями для ремонта энергоинфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Киевские власти ожидают усиления ракетных ударов России по объектам энергетической инфраструктуры и просят Запад передать Украине запчасти для ремонта поврежденных объектов. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По словам издания, в Киеве сообщили своим западным партнерам, что не располагают достаточным количеством материально-технической базы для восстановления разрушенной инфраструктуры. Среди необходимых Украине запчастей — генераторы, трубы и клапаны.

В случае их нехватки страну ожидает период дефицита электричества и газа, что усложнит боевые действия на местах и приведет к перемещению гражданского населения, создаст проблемы в производстве продовольствия и логистике.

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«Это один из самых важных вопросов, которые мы сейчас обсуждаем с американцами и европейцами. Зима будет действительно тяжелой», — сказал советник украинского правительства изданию. По его словам, нехватка энергии может возыметь смертельные последствия для страны.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он также добавил, что не хочет проведения переговоров с Москвой «за кулисами» и предложит публичную форму.

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Василий Мека
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