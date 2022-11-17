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10:16, 17 ноября 2022Россия

В Госдуме призвали Киев выплатить репарации за обстрелы четырех новых регионов

Депутат Шеремет заявил, что Киев должен выплатить репарации за обстрелы новых регионов

Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС

Киев должен выплатить Москве репарации за обстрелы четырех новых регионов России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдет с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом», — сказал депутат.

По мнению парламентария, ущерб, нанесенный Украиной, обязательно подсчитают, а счет будет выставлен Киеву.

Генассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине, которую страна понесла «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Впоследствии в Кремле заявили, что резолюция ООН является формализацией грабежа российских накоплений. Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но признал при этом, что «сейчас превалируют рейдерские методы захвата».

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Анастасия Шейкина
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