Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:10, 17 ноября 2022Среда обитания

Рудковская призналась в любви к спорному московскому памятнику

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей очень нравится памятник Петру I в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей очень нравится памятник Петру I в Москве, который многие жители и гости столицы подвергают критике. В своей любви к спорному монументу звезда призналась в интервью изданию «Москвич Mag».

По словам Рудковской, памятник российскому императору ассоциируется у нее с силой. «Я очень люблю памятник, который все время критикуют, — Петру I. Мне кажется, в нем собрана какая-то сила», — поделилась звезда.

Рудковская отметила, что Москву отличает наличие особой ауры и уникальных памятников. Среди своих любимых мест в городе она выделила такие «традиционные», по ее мнению, локации, как Красная площадь, Столешников переулок, Старый Арбат и Малая Бронная. Продюсер призналась, что ей очень нравится энергетика старой Москвы. «Надо любить в Москве определенные места, но продолжать открывать для себя что-то новое», — добавила звезда.

В 2021 году телеведущий Марат Башаров рассказал, что равнодушно относится к новым памятникам архитектуры. Он описал словом «хрень» современную архитектуру Москвы и, в частности, деловой центр «Москва-Сити», однако отметил, что в городе должны быть и такие объекты, а не только исторические.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
В США оценили ракету российского истребителя
53-летняя Татьяна Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет
Россия обжалует приостановку членства в Международном паралимпийском комитете
Шанс распознать прослушку телефона оценили
Бывший генпрокурор Украины назначена послом Швейцарии
В Германии произошел масштабный сбой сотовой связи
Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой
«ВКонтакте» анонсировала чемпионат с рекордным призовым фондом
Украинские следователи прибыли на место падения ракеты в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.