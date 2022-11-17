Рудковская призналась в любви к спорному московскому памятнику

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей очень нравится памятник Петру I в Москве

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей очень нравится памятник Петру I в Москве, который многие жители и гости столицы подвергают критике. В своей любви к спорному монументу звезда призналась в интервью изданию «Москвич Mag».

По словам Рудковской, памятник российскому императору ассоциируется у нее с силой. «Я очень люблю памятник, который все время критикуют, — Петру I. Мне кажется, в нем собрана какая-то сила», — поделилась звезда.

Рудковская отметила, что Москву отличает наличие особой ауры и уникальных памятников. Среди своих любимых мест в городе она выделила такие «традиционные», по ее мнению, локации, как Красная площадь, Столешников переулок, Старый Арбат и Малая Бронная. Продюсер призналась, что ей очень нравится энергетика старой Москвы. «Надо любить в Москве определенные места, но продолжать открывать для себя что-то новое», — добавила звезда.

В 2021 году телеведущий Марат Башаров рассказал, что равнодушно относится к новым памятникам архитектуры. Он описал словом «хрень» современную архитектуру Москвы и, в частности, деловой центр «Москва-Сити», однако отметил, что в городе должны быть и такие объекты, а не только исторические.

