Скидки на жилье в Москве достигли беспрецедентных значений

Est-a-Tet: скидки на новостройки в Москве достигли 30 процентов

По итогам октября 2022 года скидки на жилье в новостройках Москвы достигли беспрецедентных значений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Est-a-Tet.

По словам экспертов, один из крупнейших застройщиков начал продавать объекты с 30-процентными скидками, после чего многие другие девелоперы увеличили собственные дисконты до 20-25 процентов. В ноябре большинство застройщиков не только сохранили скидки на уровне октября, но и увеличили их максимальный размер.

Средний размер скидок на новое жилье в октябре при полной оплате или ипотеке без субсидирования составил 10-15 процентов. В сентябре дисконты доходили только до 7-10 процентов, а в конце 2021 года — до 2-5 процентов. В комфорт-классе доля проектов со скидками составляет 74 процента, в бизнес-классе — 55 процентов, а в элитном — два процента.

Ранее в ноябре сообщалось, что за год выручка московских застройщиков сократилась на 10 процентов. Это произошло на фоне падение спроса и роста предложения. Наиболее значительное проседание по обороту было зафиксировано в сегментах люкс и премиум — с сентября по октябрь выручка снизилась на 35 процентов.