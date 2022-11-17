Россиян бесплатно познакомят с Серебряным веком

«Одноклассники» и портал «Культура.РФ» представили проект «Гид по Серебряному веку»

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подготовила бесплатный просветительский проект, который познакомит россиян с Серебряным веком. Проект реализован с помощью портала «Культура.РФ». Об инициативе стало известно из пресс-релиза соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках проекта «Гид по Серебряному веку» пользователям будет доступен тематический подкаст, в котором слушатели узнают, какие имена, жанры и стили появились в этот период и как в дальнейшем они повлияли на всю мировую культуру. Помимо этого, в ОК появятся стикеры с цитатами из самых известных произведений поэтов Владимира Маяковского, Давида Бурлюка, Игоря Северянина и

многих других представителей той эпохи.

В официальной группе портала в ОК каждый день с 17 по 30 ноября будут выходить посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке Серебряного века. Более того, «Культура.РФ» подготовила интерактивный квиз из десяти вопросов, который также доступен в официальной группе портала в ОК.

Ранее «Одноклассники» запустили новую функцию — внутри онлайн-чата со службой поддержки появились игры, благодаря чему пользователи смогут интересно провести время, ожидая ответа от саппорта.