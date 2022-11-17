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10:03, 17 ноября 2022Силовые структуры

Ревнивый россиянин попытался застрелить нового возлюбленного бывшей супруги

В Нижегородской области задержали ревнивого мужчину, выстрелившего в сожителя бывшей жены

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

В Нижегородской области задержали 42-летнего россиянина за попытку убийства 43-летнего возлюбленного экс-супруги. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 13 ноября ревнивый фигурант зашел в подъезд дома на проспекте Свердлова в Дзержинске и через приоткрытую дверь выстрелил в голову новому сожителю своей бывшей жены. Потерпевшего госпитализировали.

15 ноября подозреваемого задержали в городе Кстово. Следователи предположили, что мотивом преступления стало то, что новый кавалер женщины не разрешал фигуранту общаться с ребенком. Хотя вопрос общения был урегулирован судом. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Предположительно россиянин стрелял из травматического оружия.

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Екатерина Власова
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