В Москве подорожал один тип жилья

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: студии-новостройки в Москве подорожали на 6,2%

За год стоимость квадратного метра в студиях-новостройках Москвы выросла на 6,2 процента. О том, что в столице подорожал один тип жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Средняя стоимость «квадрата» в студиях достигла 353 тысяч рублей. По словам экспертов, это наибольший показатель роста среди самых востребованных объектов. Для сравнения, средняя стоимость квадратного метра однокомнатных квартир и двухкомнатных лотов евроформата увеличилась на 5,1 процента по сравнению с 2021 годом, а двухкомнатных квартир — на 4,8 процента.

За указанный период количество студий в продаже увеличилось на 82 процента. В общем объеме предложения на долю таких объектов пришлось 16,9 процента. Средняя стоимость студии в массовом сегменте оценивается в 7,3 миллиона рублей при средней площади в 23,1 квадратного метра. В бизнес-классе параментр достигает 13 миллионов при площади 27,8 квадратного метра, а в премиум-классе — 39,3 миллионов при площади 44,8 «квадрата».

В октябре россиянам назвали районы Москвы с самыми дешевыми однокомнатными квартирами и студиями. По итогам сентября наиболее доступные студии оказались в Зеленоградском округе, а самые доступные «однушки» — на северо-востоке столицы.