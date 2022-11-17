Лукашенко подарил журналистам президентского пула по мешку картошки

Журналист Тур: Лукашенко подарил сотрудникам СМИ из президентского пула по мешку картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил сотрудникам СМИ из президентского пула по мешку картошки. Об этом сообщил белорусский журналист Игорь Тур в своем Telegram-канале.

«Перед свадьбой у меня будущая жена спрашивала: "А Александр Григорьевич [Лукашенко] подарит нам картошку?" Это было в шутку, конечно. (...) После свадьбы коллеги из президентского пула зашучивали меня вопросом: «А картошку вам президент подарил?» Сегодня мешок картошки получили все журналисты и операторы пула, а также руководители СМИ», — написал Тур.

По его словам, это подарочный картофель вручили журналистам по личному распоряжению Лукашенко.

К посту журналист прикрепил несколько фотографий мешка картошки, который ему прислали от президента.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко рассказал о своем увлечении арбузами и картофелем. Белорусский лидер заявил, что выращивает их у себя в экспериментальных целях, чтобы лично проверить наработки белорусских ученых.