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13:54, 17 ноября 2022Силовые структуры

Подростка арестовали за убийство отмечавшего день рождения россиянина

В Красноярске подростка арестовали за убийство отмечавшего день рождения мужчины ради авто

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В Красноярске 16-летнего подростка арестовали по подозрению в убийстве 36-летнего россиянина ради его автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Также ему вменяют хищение оружия и боеприпасов и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В ближайшее время юноше предъявят обвинение.

По версии следствия, вечером 11 ноября молодой человек, выпив спиртное, приехал в СНТ «Звездочка», чтобы переночевать на семейной даче. После этого он незаконно пробрался в один из домов и похитил оттуда гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ-34Р» и патроны. Затем возле другого дома подросток увидел припаркованный автомобиль Honda Integra и решил его угнать, после чего выстрелил в окно и замок зажигания. Забравшись внутрь салона, юноша попытался завести мотор. В этот момент его окликнул владелец машины — в ту ночь он отмечал день рождения.

Тогда подросток напал на собственника и выстрелил в него него не менее шести раз из ружья. Затем он завел автомобиль и скрылся на нем с места преступления.

Приятель владельца, ставший очевидцем конфликта, позвонил в скорую и полицию. Потерпевшего госпитализировали с огнестрельными ранениями в области задней поверхности груди, поясничной и брюшной полости, а также правой стопы. На следующий день он скончался в больнице.

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Елизавета Новикова
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