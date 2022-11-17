Девушка столкнулась с нестандартной семейной традицией ее бойфренда и смутилась

Девушка покинула ужин с родителями бойфренда из-за семейной традиции молчать за столом

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как столкнулась со смутившей ее нестандартной семейной традицией, когда пришла на ужин к родителям своего бойфренда. Она рассказала, что в семье ее парня принято молчать за столом, и добавила, что ее попросили покинуть ужин после того, как она похвалила суп.

Автор поста написала, что до ужина не была знакома с родителями бойфренда, но знала, что они консерваторы, христиане и «просто хорошие люди». В начале встречи, как уточнила девушка, они вели себя любезно и были общительными. Перед едой отец парня помолился, а затем сказал: «Когда я ем, я глух и нем». «Это довольно популярная поговорка в нашей стране, в основном ее говорят маленьким детям в школе», — написала рассказчица.

Героиня истории добавила, что ей очень понравился поданный рыбный суп, поэтому она решила похвалить блюдо. Тогда отец парня попросил девушку перестать разговаривать и повторил озвученную ранее поговорку. «Я попросила прощения, потому что подумала, что случайно начала говорить с набитым ртом. Прошло несколько минут, и никто не сказал ни слова. Мой парень тоже был необычно тихим», — описала автор ситуацию.

Спустя некоторое время девушку начала смущать затянувшаяся тишина. Она решила поблагодарить семью возлюбленного за приглашение, но мать парня снова попросила перестать разговаривать. «Это была очень неловкая ситуация. Представьте, что вы сидите за столом с пятью людьми, все едят суп и выглядят смертельно серьезно. Так что я не выдержала и рассмеялась», — вспомнила рассказчица. В итоге родители парня обвинили девушку в том, что она не уважает их семейные устои, и сказали, что она могла бы поесть одна на кухне. «Я поблагодарила их за еду и уехала в отель, в котором мы остановились», — заключила автор.

В комментариях под постом пользователи отметили, что парень должен был предупредить девушку о нестандартной традиции своей семьи. Многие также назвали поведение семьи парня странным и неуважительным по отношению к гостье.