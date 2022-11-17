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18:21, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

«ВКонтакте» анонсировала чемпионат с рекордным призовым фондом

«ВКонтакте» анонсировала чемпионат по программированию VK Cup с выигрышем в 4 млн рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала чемпионат по спортивному программированию VK Cup, призовой фонд которого составит четыре миллиона рублей. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

За рекордный выигрыш программисты посоревнуются в пяти направлениях: олимпиадное программирование, мобильная разработка, машинное обучение, разработка на Go и JavaScript. Регистрация участников откроется в конце ноября.

VK Cup проводится с 2012 года. В 2021 году чемпионат собрал рекордные для таких мероприятий 4500 заявок от русскоязычных IT-специалистов.

Также технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь лично поздравил команду СПбГУ, которая выиграла бронзу на международной олимпиаде по программированию ICPC. «От лица всей команды "ВКонтакте" хочу сказать, что мы очень вами гордимся: олимпиадные программисты всегда особенно любимы в нашей компании. Именно поэтому я хочу пригласить всю команду победителей на нашу летнюю стажировку вне конкурса», — обратился он к команде Петербургского университета.

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Варвара Кошечкина
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