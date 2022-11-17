Полюбившая откровенную одежду 49-летняя женщина дала отпор хейтерам в сети

Блогерша Норра Поттс показала откровенные образы в ответ на критику хейтеров в сети

Блогерша Нора Поттс полюбила носить откровенную одежду и подверглась за это критике в сети. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

49-женщина решила дать отпор хейтерам, разместив видео, на котором она примерила несколько образов. Так, пользовательница сети с никнеймом @norapotts, чей блог насчитывает более 125 тысяч подписчиков, предстала перед камерой в облегающем розовом платье длиной до колен, а также в комплекте, состоящем из кофты с глубоким декольте и коротких шорт. Кроме того, она была запечатлена в черном боди, поверх которого были надеты бинты, и белом платье с высокими разрезами по бокам. «Когда люди говорят, что мне нужно одеваться по возрасту», — заявила она в ролике.

В свою очередь, зрители оценили смелый поступок Поттс в комментариях. «Настоящая богиня! Не переставай быть собой», «Она сногсшибательная красавица», «Все эти наряды так хорошо на ней смотрятся», — высказывались они.

В июне бьюти-блогер Мелисса Остин назвала простые и доступные способы выглядеть свежо и молодо в любом возрасте. Так, создательница портала Beauty Answers посоветовала делать макияж, создающий эффект открытого взгляда. Для этого, по ее словам, необходимо завивать ресницы щипцами и наносить на области под глазами консиллер, оттенок которого немного светлее естественного тона кожи.