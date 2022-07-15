Блогерша назвала простые способы выглядеть молодо в любом возрасте

Блогерша Мелисса Остин: состояние бровей является индикатором ухоженного внешнего вида

Бьюти-блогер Мелисса Остин назвала простые и доступные способы выглядеть свежо и молодо в любом возрасте. Ее рекомендации опубликовал The Sun.

Так, создательница портала Beauty Answers посоветовала делать макияж, создающий эффект открытого взгляда. Для этого, по ее словам, необходимо завивать ресницы щипцами и наносить на области под глазами консиллер, оттенок которого немного светлее естественного тона кожи. «Это позволит не только замаскировать темные круги, но и визуально подтянуть данную зону», — отмечает эксперт.

Кроме того, Остин порекомендовала следить за состоянием бровей, поскольку оно является одним из индикатором ухоженного внешнего вида. Утверждается, что правильно подобранная форма и уложенные наверх волоски помогут зрительно «омолодить» лицо. «При этом не нужно усердно их корректировать — просто расчешите их щеткой и не делайте их слишком тонкими, так как это — пережиток 1990-х», — подчеркивает блогерша.

В заключение инфлюэнсер напомнила о базовом уходе за кожей лица. «Даже самые элементарные ежедневные процедуры дадут видимый результат. К ним относятся качественное очищение, тонизирование и увлажнение — действия, которые выровняют тон кожи и придадут сияние», — добавила она.

Ранее российские мужчины назвали детали, которые их отталкивают в женской внешности. Согласно полученным в ходе опроса данным, многим респондентам не нравятся очень длинные ногти с заостренными кончиками, вычурный дизайн маникюра, а также наличие на теле девушки татуировок и пирсинга.