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Российские мужчины назвали отталкивающие детали в женской внешности

Woman.ru: мужчины назвали отталкивающей деталью женской внешности наращенные ресницы

Фото: Shutterstock

Российские мужчины назвали детали, которые их отталкивают в женской внешности. Результаты опроса появились на сайте издания Woman.ru.

В опросе приняли участие более 100 респондентов в возрасте от 19 до 52 лет. Некоторые признались, что при первом знакомстве с женщиной, они прежде всего обращают внимание на маникюр. Респонденты отметили, что им не нравятся очень длинные ногти с заостренными кончиками и дизайн со стразами. Опрошенные добавили, что их также не привлекают девушки с заметно отросшим маникюром и облупившимся лаком на ногтях.

Вдобавок россияне заверили, что всегда оценивают естественную красоту женщины. Они пояснили, что им не нравится, когда на женском лице присутствуют татуировки и пирсинг, татуаж бровей и губ, наращенные ресницы, а также большое количество макияжа. «Ужасно, когда на ней такой слой тоналки и прочей "штукатурки", что на лице можно пальцем написать слово "помогите"», — заявил один из участников исследования.

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Помимо этого, в рейтинг непривлекательных особенностей женской внешности попали волосы на лице, а именно усики над верхней губой, бакенбарды и небольшая растительность на шее. Также мужчины рассказали, что им очень важно, чтобы волосы на голове у девушки имели опрятный вид и не были окрашены в неестественные цвета, например, в розовый, синий, фиолетовый, зеленый или желтый.

В то же время выяснилось, что респонденты негативно относятся к духам со сладкими запахами, одежде оверсайз и нарядам с завышенной талией «под грудь». Помимо прочего, они не любят, когда девушки носят обувь на танкетке, каблуках-рюмочках и с квадратным мысом.

В заключение опрошенные мужчины отметили, что они часто обращают внимание на походку своей спутницы. Им не нравится, когда девушка сутулится, широко шагает при ходьбе, выворачивает стопы в стороны и постоянно держит руки в карманах.

В июне стилист Влад Лисовец назвал главную проблему в стиле российских женщин. По его мнению, соотечественницы зачастую не могут составить гармоничный образ, делая выбор в сторону чрезмерного украшения внешности.

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Мария Винар
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