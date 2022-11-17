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16:58, 17 ноября 2022Экономика

Названа вакансия в российском регионе с зарплатой в 300 тысяч рублей

SuperJob: самой высокооплачиваемой вакансией ноября стала должность главного геолога

Фото: Shutterstock

Самой высокооплачиваемой вакансией ноября в городах с населением до одного миллиона человек стала должность главного геолога в Хабаровске с зарплатой от 300 тысяч рублей, говорится в исследовании SuperJob.

В Рязани, Хабаровске, Ярославле и Тюмени в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Например, врачу-флебологу в Тюмени готовы платить 150 тысяч рублей. В других российских регионах (Ульяновске, Владивостоке и Ярославле) в лидерах оказались должности в сфере управления персоналом.

В Барнауле и Иркутске среди лучших по оплате стали вакансии программистов «1С» (150-250 тысяч рублей и 135-200 тысяч рублей соответственно). Java-разработчику из Томска готовы платить 200-250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что гувернеру со знанием английского языка в Москве предлагают зарплату от 200 до 300 тысяч рублей. Эта вакансия была названа самой высокооплачиваемой для подработки студентов.

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Платон Щукин
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