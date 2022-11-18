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05:01, 18 ноября 2022Из жизни

100-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

100-летняя Барбара Бейтс из Великобритании назвала виски причиной своего долголетия

Фото: Shutterstock

Жительница Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Wakefield Express.

Барбара Бейтс родилась 13 ноября 1922 года. После окончания школы она пошла работать клерком на мельницу. В 1942 году Бейст вышла замуж и родила дочь. «Одного ребенка было вполне достаточно! Конечно, Маргарет хотела бы братика или сестричку, но моя мать была одной из 11 детей. Родственников было более чем достаточно», — пошутила пенсионерка.

Последние 25 лет своей карьеры женщина трудилась в совете города Уэйксфилд, графство Уэст-Йоркшир, где живет и сегодня. Она вышла на пенсию в 1981 году. Причиной своего долголетия женщина назвала любимый алкогольный напиток. «Меня всегда поддерживала капелька виски. Мне нравилось добавить немного виски, например, в воду», — рассказала Бейтс.

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Поздравить долгожительницу с юбилеем пришли 20 родственников, среди которых были ее трое внуков и четверо правнуков. Незадолго до юбилея Бейтс получила открытку от короля Карла III и королевы-консорта Камиллы.

Ранее сообщалось, что долгожитель из США отпраздновал 100-летний юбилей в объятиях стриптизерш. Специальную вечеринку для мужчины устроила его дочь.

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Никита Савин
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