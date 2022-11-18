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11:57, 18 ноября 2022Россия

Стало известно о судьбе выживших при пожаре в Стерлитамаке детей

Выживших при пожаре в Стерлитамаке детей-близнецов передадут под опеку родственникам

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Детей-близнецов 2017 года рождения, которым удалось выжить при пожаре в башкирском Стерлитамаке, передадут под опеку родственникам. Об этом заявили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, передает ТАСС.

В ведомстве также рассказали о судьбах других детей из погибшей семьи. «Есть еще двое совершеннолетних родных детей, которые проживают отдельно от родителей, и в ночь трагедии в доме их не было», — отметили в башкирском министерстве.

Погибшая семья была благополучной, в их доме были установлены пожарные извещатели. При этом 15 ноября специалисты органов опеки и попечительства выезжали к пострадавшей семье, где был составлен акт проверки условий проживания детей, указали в ведомстве.

Следователи продолжают выяснять все детали на месте происшествия.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров пообещал оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке семьи.

О пожаре в Башкирии стало известно 18 ноября. Огонь распространился в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежная в деревне Матвеевка. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Погибли пятеро детей и двое взрослых. В доме, где произошел пожар, воспитывалось семеро детей, четверо из которых — приемные. Отец смог спасти из огня пятилетних двойняшек, но сам погиб.

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Анна Щербакова
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