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17:59, 18 ноября 2022Культура

Причиной смерти Брюса Ли назвали обильное питье воды

Испанские ученые назвали обильное питье воды причиной смерти актера Брюса Ли
Брюс Ли

Брюс Ли. Фото: FSN-D / filmstills.net / Globallookpress.com

Испанские ученые назвали обильное питье воды причиной смерти актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. Соответствующее исследование было опубликовано в Clinical Kidney Journal.

Специалисты проанализировали привычки звезды, показания его близких и результаты вскрытия — они показали, что смерть наступила из-за отека мозга. Ученые под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида считают, что это произошла из-за гипонатриемии — задержки жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови до критической отметки. Такое состояние может настать из-за заболеваний или обильного питья.

Ученые отметили, что Ли употреблял марихуану, что могло способствовать усилению жажды. Кроме того, рецептурные препараты, острая почечная недостаточность и серьезные физические нагрузки препятствовали выведению жидкости из организма, считают эксперты.

Брюс Ли скончался в Гонконге 20 июля 1973 года. По одной из версий, к отеку мозга и смерти его привело то, что он принял препарат «Экваджестик».

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Марина Погосян
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