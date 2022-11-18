Опубликована карта боевых действий на Украине на 18 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 18 ноября

Министерство обороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 18 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российским военным удалось пресечь попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Все подразделения противника были остановлены и рассеяны. Кроме того, на купянском направлении удалось сорвать атаки украинской стороны, уничтожено более 50 солдат ВСУ, два танка и пять бронеавтомобилей.

Российская армия уничтожила на Украине арсенал с поставленным Западом артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Также в результате действий российских военнослужащих была нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотника, 388 ракетных зенитных комплекса противника.