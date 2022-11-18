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13:17, 18 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило об отражении украинской атаки в ЛНР
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении близ населенного пункта Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны», — заявили в российском военном ведомстве.

Утверждается, что было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два бронеавтомобиля и две боевые машины пехоты.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов,
6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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