На Украине сообщили о подрыве железнодорожных путей в Одесской области

«Страна.ua»: из-за подрыва железнодорожных путей был остановлен грузовой поезд под Одессой

Взрыв на железнодорожных путях на перегоне Березовка-Рауховка в Одесской области остановил движение поездов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что из-за произошедшего не может продолжить движение грузовой состав. Машинист успел затормозить за 200 метров до разрушенных путей, применив экстренное торможение. Однако, как говорится в публикации, официальных подтверждений этой информации не было.

Ранее в ходе удара российских войск был уничтожен объект украинской энергетической инфраструктуры. Кадры с места событий в своем Telegram-канале показал военный корреспондент Юрий Котенок.