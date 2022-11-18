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05:45, 18 ноября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о подрыве железнодорожных путей в Одесской области

«Страна.ua»: из-за подрыва железнодорожных путей был остановлен грузовой поезд под Одессой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reutersconnect.com

Взрыв на железнодорожных путях на перегоне Березовка-Рауховка в Одесской области остановил движение поездов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что из-за произошедшего не может продолжить движение грузовой состав. Машинист успел затормозить за 200 метров до разрушенных путей, применив экстренное торможение. Однако, как говорится в публикации, официальных подтверждений этой информации не было.

Ранее в ходе удара российских войск был уничтожен объект украинской энергетической инфраструктуры. Кадры с места событий в своем Telegram-канале показал военный корреспондент Юрий Котенок.

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Екатерина Подвигина
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