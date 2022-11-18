Появились кадры с места гибели семи человек при пожаре в Стерлитамаке

МЧС опубликовало кадры с места гибели семи человек при пожаре в Стерлитамаке

В сети появились кадры с места смертельного пожара в доме в Стерлитамаке. Его публикует региональное управление МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видно горящую постройку, из которой валит дым. На месте случившегося работают пожарные.

Пожар в Башкирии произошел в ночь на 18 ноября. Погибли пятеро детей и двое взрослых. Огонь распространился в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежная в деревне Матвеевка. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В доме, где произошел пожар, воспитывалось семеро детей, четверо из которых — приемные. Отец смог спасти из огня пятилетних двойняшек, но сам он погиб. По словам омбудсмена республики Ольги Панчихины, погибшая семья была благополучной и не состояла на учете.