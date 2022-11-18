Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 18 ноября 2022Россия

Появились кадры с места гибели семи человек при пожаре в Стерлитамаке

МЧС опубликовало кадры с места гибели семи человек при пожаре в Стерлитамаке

В сети появились кадры с места смертельного пожара в доме в Стерлитамаке. Его публикует региональное управление МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видно горящую постройку, из которой валит дым. На месте случившегося работают пожарные.

Пожар в Башкирии произошел в ночь на 18 ноября. Погибли пятеро детей и двое взрослых. Огонь распространился в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежная в деревне Матвеевка. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В доме, где произошел пожар, воспитывалось семеро детей, четверо из которых — приемные. Отец смог спасти из огня пятилетних двойняшек, но сам он погиб. По словам омбудсмена республики Ольги Панчихины, погибшая семья была благополучной и не состояла на учете.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало работу самолетов Су-35С ВКС России на Украине
Россияне оказались не готовы экономить на алкоголе
Николая Валуева госпитализировали
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе в Абхазии и на Кубани
В сети появились кадры с подтверждением романа Пита Дэвидсона и Эмили Ратаковски
Собянин заявил о начале сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Медведев предрек конец поддержки Украины со стороны США
Редчайшие слоны-близнецы родились в США
Минфин Украины оценил ущерб стране
Появились кадры с места гибели семи человек при пожаре в Стерлитамаке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.