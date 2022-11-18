Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил об обстреле ВСУ

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Шебекинском округе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил глава граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, при обстреле были повреждены здания в двух домовладениях.

«В двух домовладениях выбиты окна. Также есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — сообщил Гладков.

При этом он отметил, что пострадавших при обстреле нет.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.