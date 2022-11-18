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13:53, 18 ноября 2022Россия

Военкор рассказал о гибели отца Суровикина

Военкор Сладков рассказал, что отец Суровикина погиб в 1966-м за штурвалом истребителя

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Отец командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина героически погиб в 1966 году за штурвалом истребителя, отводя самолет от жилых домов. Об этом рассказал в Telegram военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Сладков сообщил, что с ним связался бывший командир Московского погранотряда Василий Масюк, который рассказал подробности гибели отца российского генерала. По воспоминаниям Масюка, полковник авиации Владимир Суровикин управлял истребителем-бомбардировщиком Су-7Б недалеко от Уссурийска. После набора высоты у самолета отказал двигатель, и истребитель устремился в направлении жилых домов.

«Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолет в безлюдное место. Шансов на собственное спасение у него не осталось», — вспомнил Масюк, отметив, что за этот подвиг Суровикина-старшего наградили орденом Ленина посмертно. Он добавил, что летчика похоронили в селе Воздвиженка в Приморье, куда часто приезжал его сын. Будущий российский генерал родился спустя почти полгода после гибели родителя.

С ноября 2017 года Суровикин занимал позицию главкома Воздушно-космических сил России. С января по апрель 2019 года командовал российскими войсками в Сирии. В июне 2022-го стало известно, что его поставили во главе Южной группировки российских войск в зоне спецоперации. В октябре Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск.

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Варвара Кошечкина
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