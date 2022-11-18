Дело Усманова об отмывании денег вызвало раскол между ФРГ и Узбекистаном

Spiegel: дело Усманова об отмывании денег вызвало разногласия между ФРГ и Узбекистаном

Дело российского предпринимателя Алишера Усманова, в рамках которого его обвиняют в Германии в отмывании денег, вызвало политический раскол между ФРГ и Узбекистаном. Об этом сообщает Spiegel.

По информации немецкого издания, после обыска на виллах бизнесмена в Тегернзее власти Узбекистана вызвали немецкого посла в Ташкенте для обсуждения дела. Обвинения Усманова дошли и до самых высоких кругов в Берлине, пишет Spiegel. Посол Узбекистана пытался попасть на прием в управление уголовной полиции ФРГ, но ему это не удалось.

Издание отмечает, что проведение обысков было связано с подозрением Усманова в нарушении закона о «внешнеэкономической деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов». По данным Spiegel, предприниматель якобы уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 555 миллионов евро с 2014 по 2022 год.

Ранее представители Усманова сообщили, что не получали официальных уведомлений о следственных действиях в швейцарском банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег. Бизнесмен раскрыл данные о доходах и расходах с середины 2000-х годов. «В период с 2014 года господин Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций, то есть в Российской Федерации. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в ФРГ», — сказано в комментарии пресс-службы.

