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10:19, 18 ноября 2022Россия

Появились подробности о состоянии госпитализированного депутата Валуева

В пресс-службе Валуева заявили, что с депутатом все в порядке, 17 ноября он был на работе
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

С депутатом Госдумы Николаем Валуевым все в порядке — на субботу, 19 ноября, у него есть планы. Об этом, реагируя на сообщения о госпитализации политика, сообщили в пресс-службе депутата, передает РИА Новости.

Там заявили, что накануне, 17 ноября, парламентарий был на работе в Госдуме, а 19 ноября он будет комментировать бой.

«Он просто хромает, действительно, с августа», — подчеркнули в пресс-службе.

О том, что Валуева госпитализировали в Москве, написал Telegram-канал «112». По его данным, Валуев обратился в одну из столичных клиник в ночь на пятницу, 18 ноября. У депутата возникли проблемы с ногой — после осмотра медики приняли решение оставить Валуева в больнице.

Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов. Осенью 2021 года он занял должность председателя комитета нижней палаты российского парламента по туризму.

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Анастасия Шейкина
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