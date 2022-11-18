Появились подробности о состоянии госпитализированного депутата Валуева

В пресс-службе Валуева заявили, что с депутатом все в порядке, 17 ноября он был на работе

С депутатом Госдумы Николаем Валуевым все в порядке — на субботу, 19 ноября, у него есть планы. Об этом, реагируя на сообщения о госпитализации политика, сообщили в пресс-службе депутата, передает РИА Новости.

Там заявили, что накануне, 17 ноября, парламентарий был на работе в Госдуме, а 19 ноября он будет комментировать бой.

«Он просто хромает, действительно, с августа», — подчеркнули в пресс-службе.

О том, что Валуева госпитализировали в Москве, написал Telegram-канал «112». По его данным, Валуев обратился в одну из столичных клиник в ночь на пятницу, 18 ноября. У депутата возникли проблемы с ногой — после осмотра медики приняли решение оставить Валуева в больнице.

Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов. Осенью 2021 года он занял должность председателя комитета нижней палаты российского парламента по туризму.