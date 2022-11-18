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09:34, 18 ноября 2022Россия

Депутата Валуева госпитализировали в Москве

«112» сообщил о госпитализации в Москве депутата Госдумы Николая Валуева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве был госпитализирован депутат Госдумы Николай Валуев. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Валуев обратился в одну из столичных клиник в ночь на 18 ноября. У депутата возникли проблемы с ногой.

После осмотра медики приняли решение оставить Валуева в больнице. Другие подробности о состоянии депутата пока неизвестны.

Валуев является депутатом Госдумы VI и VII созывов. Осенью 2021 года он занял должность председателя комитета нижней палаты российского парламента по туризму.

Ранее депутат рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Повестка пришла Валуеву из комиссариата Санкт-Петербурга. Он разъяснил, что его просили уточнить данные.

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Анна Щербакова
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