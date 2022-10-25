Валуев рассказал о походе в военкомат после получения повестки

Депутат Николай Валуев рассказал, что уточнил данные в военкомате после получения повестки

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит РИА Новости.

Повестка пришла Валуеву из комиссариата Санкт-Петербурга. Депутат заявил, что его просили уточнить данные.

Валуев рассказал о получении повестки в военкомат 29 сентября. Он подчеркнул, что его коллеги встали на воинский учет в Госдуме, где смогли получить повестки, а ему для этого нужно ехать домой.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко рассказала, что в военкомат вызвали около 50 спортсменов, тренеров, судей и работников организации по всей России. Отмечалось, что члены ФБР уже обратились в Министерство спорта, чтобы получить бронь для них от частичной мобилизации.