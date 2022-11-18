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12:37, 18 ноября 2022Россия

Россиянин умер за рулем школьного автобуса

В Чите водитель школьного автобуса умер за рулем

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Чите водитель школьного автобуса умер за рулем, не доехав до трассы. Об этом порталу «Чита.Ру» сообщили в городском комитете образования.

Россиянин развозил учеников школы № 23 — 7 ноября он не доехал до детей и умер, не успев выехать из гаража.

По данным ZAB.RU, незадолго перед смертью мужчину осматривали врачи. «Прошел медосмотр, а через десять минут его не стало. Ребятишки так и не дождались. Он умер за рулем автобуса, но если бы успел выехать на трассу, то могла бы случиться большая беда», — рассказал зять погибшего.

Напарник водителя отметил, что в тот день его коллега пожаловался на плохое самочувствие. В посмертном эпикризе сказано, что у мужчины обнаружили отек легкого с недостаточностью левого желудочка, субэндокардиальный некроз и острый эрозивный гастрит.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Омске скончался во время движения транспорта. По данным следствия, внезапная смерть шофера не привела к ДТП.

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Варвара Родикова
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