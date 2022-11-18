Россиянин умер за рулем школьного автобуса
В Чите водитель школьного автобуса умер за рулем, не доехав до трассы. Об этом порталу «Чита.Ру» сообщили в городском комитете образования.
Россиянин развозил учеников школы № 23 — 7 ноября он не доехал до детей и умер, не успев выехать из гаража.
По данным ZAB.RU, незадолго перед смертью мужчину осматривали врачи. «Прошел медосмотр, а через десять минут его не стало. Ребятишки так и не дождались. Он умер за рулем автобуса, но если бы успел выехать на трассу, то могла бы случиться большая беда», — рассказал зять погибшего.
Напарник водителя отметил, что в тот день его коллега пожаловался на плохое самочувствие. В посмертном эпикризе сказано, что у мужчины обнаружили отек легкого с недостаточностью левого желудочка, субэндокардиальный некроз и острый эрозивный гастрит.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Омске скончался во время движения транспорта. По данным следствия, внезапная смерть шофера не привела к ДТП.