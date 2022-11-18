В Кремле рассказали о роли Запада в переговорах с Украиной
Диалог с Западом «подкрепит» переговоры Москвы и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
По словам представителя Кремля, роль Запада будет состоять в том, чтобы позиция Украины не была изменчивой. Песков отметил, что делает выводы об изменчивости позиции Киева на основании более раннего переговорного опыта.
«Безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда. весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сообщили в Кремле.
Так Песков ответил на вопрос о субъекте переговоров по украинскому вопросу.
Ранее замглавы МИД Рябков назвал невозможными диалог с США по Украине из-за разных позиций.