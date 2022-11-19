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21:54, 19 ноября 2022Экономика

Евросоюз закупился слишком большим количеством газа

Bloomberg: из-за возможного дефицита страны ЕС закупились слишком большим количеством газа

Фото: Pixabay

Из-за возможного дефицита газа зимой страны Евросоюза (ЕС) закупили слишком большие объемы топлива, что привело к переполнению хранилищ и снижению цен на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Европа в ожидании полного прекращения поставок от России, холодной зимы и прочих отрицательных условий, закупили большие объемы газа, что привело к снижению цен на него. При этом хорошая погода зимой поможет ЕС безболезненно пройти отопительный сезон, а рецессия так и не наступит.

В публикации отметили, что перспективы ЕС в плане энергии достаточно пессимистичны. Несмотря на снижение цен, оно в любом случае временное, а газовые котировки выше средних показателей последних лет в десять раз. В то же время это может оказать серьезное влияние на производство и внутренний спрос.

Ранее сообщалось, что в октябре Европа резко сократила потребление газа. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители. В частности, из-за теплой погоды домохозяйствам не приходилось включать отопление.

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Марина Совина
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