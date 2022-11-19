Грузовик въехал в стену тоннеля в Москве

Грузовик въехал в стену в начале Лефортовского тоннеля Москвы

Грузовой автомобиль въехал в стену в начале Лефортовского тоннеля в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). На место прибыли сотрудники оперативных служб. На данный момент выясняется информация о пострадавших.

«Движение ограничено до одной полосы», — добавили в пресс-службе департамента.

Ранее в Княгининском районе Нижегородской области пьяный 27-летний мужчина угнал автомобиль, который был припаркован у дома соседки, чтобы купить алкоголь в магазине, а после — попал в ДТП.