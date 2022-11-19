Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 19 ноября 2022Мир

В США обвинили Киев в хищении денег американских граждан

Бывшая член Конгресса США Тулси Габбард обвинила Киев в хищении денег американских граждан

Фото: Igal Ness / Unsplash

Бывшая член Конгресс США Тулси Габбард обвинила правительство Украины в хищении денег американских граждан. Об этом сообщает Fox News.

Конгрессвумен в эфире американского канала возмутилась тем, что деньги добропорядочных американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве. По ее словам, на поставках американского оружия, помимо правительства, наживаются местные бюрократы, олигархи и оборонные подрядчики. Габбард также убеждена, что администрация президента США Джо Байдена в курсе расхищения Киевом американской помощи.

Ранее стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. В свою очередь, республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Азамат Асланов
Обсудить
Последние новости
Момент взрыва на газопроводе попал на камеру видеонаблюдения в центре Петербурга
В столичной подземке заметили необычного пассажира
В поселке на Сахалине произошло второе за сутки ЧП
Чимаев раскрыл планы на 2023 год
Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским
В США обвинили Киев в хищении денег американских граждан
Французский политик попросил Зеленского заткнуться
Британия передаст Украине зенитки и средства для борьбы с беспилотниками
Стилист перечислила самые актуальные стрижки в холодное время года
Названа причина пожара на газопроводе под Петербургом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.