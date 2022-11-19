В США обвинили Киев в хищении денег американских граждан

Бывшая член Конгресса США Тулси Габбард обвинила Киев в хищении денег американских граждан

Бывшая член Конгресс США Тулси Габбард обвинила правительство Украины в хищении денег американских граждан. Об этом сообщает Fox News.

Конгрессвумен в эфире американского канала возмутилась тем, что деньги добропорядочных американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве. По ее словам, на поставках американского оружия, помимо правительства, наживаются местные бюрократы, олигархи и оборонные подрядчики. Габбард также убеждена, что администрация президента США Джо Байдена в курсе расхищения Киевом американской помощи.

Ранее стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. В свою очередь, республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева.