Стало известно об опасности обрушения в доме на Сахалине после взрыва газа

Власти сообщили, что в доме на Сахалине, где взорвался газ, может снова обрушиться подъезд

В доме на Сахалине, где взорвался баллон с газом, может обрушиться еще один подъезд. Об этом сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада в своем Telegram-канале.

«Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома. (...) Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения», — сказал чиновник.

В субботу, 19 ноября, в поселке Тымовское случился взрыв газа в жилом доме. После этого произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном здании.

Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, был подключен к плите.

В результате ЧП погибли девять человек.