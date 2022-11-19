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15:39, 19 ноября 2022Россия

Стало известно об опасности обрушения в доме на Сахалине после взрыва газа

Власти сообщили, что в доме на Сахалине, где взорвался газ, может снова обрушиться подъезд
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В доме на Сахалине, где взорвался баллон с газом, может обрушиться еще один подъезд. Об этом сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада в своем Telegram-канале.

«Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома. (...) Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения», — сказал чиновник.

В субботу, 19 ноября, в поселке Тымовское случился взрыв газа в жилом доме. После этого произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном здании.

Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, был подключен к плите.

В результате ЧП погибли девять человек.

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Никита Абрамов
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