Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 19 ноября 2022Россия

Власти Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ города Шебекино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий», — сказал глава региона.

По его словам, из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередач. На место выехали сотрудники оперативных и экстренных служб. Данных о состоянии пострадавшей пока нет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о гибели 80-летнего мужчины при обстреле ВСУ села Устинка Белгородской области. «Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», — написал глава области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Комментарии отключены
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.