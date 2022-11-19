Власти Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ города Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий», — сказал глава региона.

По его словам, из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередач. На место выехали сотрудники оперативных и экстренных служб. Данных о состоянии пострадавшей пока нет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о гибели 80-летнего мужчины при обстреле ВСУ села Устинка Белгородской области. «Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», — написал глава области.