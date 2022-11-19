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19:17, 19 ноября 2022Бывший СССР

Польша увеличила кредит Украине для обустройства пропускных пунктов на границе

Польша увеличила Украине кредит для обустройства и охраны пунктов пропуска на границе

Фото: Shutterstock

Польша увеличила кредит Украине для обустройства и охраны пропускных пунктов на границе республики. Об этом глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского парламентария, Варшава увеличила сумму льготного кредита Киеву до 160 миллионов евро. «Помимо этого, заключать контракты на работы в рамках этого кредита можно будет не до 31 декабря 2022 года, а до 31 декабря 2024 года», — добавил он.

Гетманцев уточнил, что 94,1 миллиона евро, полученные от Польши, направят на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пропускным пунктам, 58,9 миллиона евро — на обустройство пунктов пропуска «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская», и «Ягодин», а на оставшиеся семь миллионов евро закупят беспилотные авиационные системы и средства мониторинга границы.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что отношения Украины и Польши после падения ракет в районе польского села могут измениться только в лучшую сторону. «Те, кто считал, что Украину нужно поддерживать, интерпретируют этот инцидент в контексте, что надо поставлять более современную технику. А те, кто говорит, что этого делать не нужно и что это подливает масло в огонь, будут продолжать настаивать на этом», — отметил эксперт.

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Алевтина Запольская
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