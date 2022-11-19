Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 19 ноября 2022Мир

Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии

Болгарские полицейские задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Болгарские полицейские задержали пятерых подозреваемых в причастности к теракту, который произошел на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Данную информацию подтвердила официальный представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева. По ее словам, четверо из пяти задержаны на 72 часа. На данный момент в суд внесено требование об их постоянном аресте.

Согласно предварительным данным, подозреваемые оказывали организатором террористического акта логистическую и коммуникационную поддержку.

В результате теракта на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, 81 человек пострадал. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Предполагается, что они причастны к организации теракта.

Глава МВД страны подчеркивал, что за взрывом стоят сторонники признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Россия начала искать способ отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
На Украине оценили вероятность ядерного удара России
Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным
Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022
На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта
«Росатом» начал строить второй энергоблок на первой АЭС в Египте
Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии
Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.