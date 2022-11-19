Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии

Болгарские полицейские задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Болгарские полицейские задержали пятерых подозреваемых в причастности к теракту, который произошел на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Данную информацию подтвердила официальный представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева. По ее словам, четверо из пяти задержаны на 72 часа. На данный момент в суд внесено требование об их постоянном аресте.

Согласно предварительным данным, подозреваемые оказывали организатором террористического акта логистическую и коммуникационную поддержку.

В результате теракта на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, 81 человек пострадал. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Предполагается, что они причастны к организации теракта.

Глава МВД страны подчеркивал, что за взрывом стоят сторонники признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.