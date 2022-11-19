Названо одно из приоритетных направлений в отношениях России и Турции

Аналитик Гривач назвал хаб в Турции ведущим направлением в отношениях Москвы и Анкары

Строительство газового хаба в Турции является одним из ведущих направлений в отношениях Москвы и Анкары, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с «Лентой.ру».

18 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Политики обсудили развитие отношений между Москвой и Анкарой и строительство газового хаба в Турции.

«Думаю, это означает, что развитие данной инициативы находится под личным контролем президентов двух стран и является одним из приоритетных направлений развития сотрудничества», — заявил Гривач.

Также аналитик отметил, что Турция уже готовит «дорожную карту» для строительства. «Турецкая сторона заявила, что готовит "дорожную карту" создания хаба до конца 2022 года, и плотное взаимодействия и на рабочем, и на политическом уровне здесь необходимо», — добавил он.

В октябре президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о намерении создать газовый хаб в Турции. Анкара сразу же согласилась на проект. Российский лидер объяснял выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу тем, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно».

