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01:42, 19 ноября 2022Путешествия

Пассажирский самолет загорелся в аэропорту после столкновения с пожарной машиной

RPP: в аэропорту Лимы самолет Airbus A320 столкнулся с пожарной машиной, погибли двое

В международном аэропорту столицы Перу Лимы пассажирский самолет Airbus A320 столкнулся с пожарной машиной во время взлета. Об этом сообщает RPP. Кадры происшествия показал Telegram-канал Mash.

После удара правым крылом воздушное судно загорелось и еще некоторое время ехало с полыхающим хвостом. Возгорание удалось потушить. По словам генерального командира пожарной охраны Луиса Понсе Хары, погибли двое пожарных, которые ехали в автомобиле. Пассажиров удалось эвакуировать, серьезных травм они не получили.

Ранее у берегов Бали в Индонезии загорелся туристический лайнер Mutiara Timur I. Пожар начался во время прохождения судном Балийского пролива. К спасению пассажиров и экипажа подключились военно-воздушные силы республики.

Марина Совина
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