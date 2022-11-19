Полиция начала розыск участников стрельбы в московском кафе

В Москве на улице Яна Райниса произошла стрельба в кафе

В московском кафе на бульваре Яна Райниса произошла стрельба, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В результате инцидента один человек пострадал, полиция начала розыск еще двоих участников происшествия. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. Причиной случившегося стал конфликт на бытовой почве. Пострадавший доставлен в медучреждение. В момент госпитализации он находился в состоянии алкогольного опьянения.

22 октября сообщалось, что в кафе Краснознаменска конфликт между посетителями закончился убийством 31-летнего мужчины