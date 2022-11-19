Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа

Минюст США назначил спецпрокурора Смита для расследования дела экс-президента Трампа

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил спецпрокурора, который будет отвечать за расследование дела, касающегося бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Спецпрокурором по делу Трампа станет Джек Смит, работающий в международном уголовном суде в Гааге, сообщил Минюст США. Отмечается, что назначенный спецпрокурор расследует роль Трампа в штурме Капитолия, а также законность хранения им секретных документов.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

Позже стало известно, что национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах.