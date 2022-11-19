Маск в Twitter предложил проголосовать за восстановление аккаунта Трампа

Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за восстановление аккаунта Трампа

Владелец Twitter Илон Маск предложил пользователям соцсети проголосовать за восстановление аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Соответствующий опрос он разместил на своей странице в Twitter.

«Восстановить бывшего президента Трампа», — написал Маск. Внизу предложены два варианта ответа: да или нет.

На момент написания реабилитацию Трампа поддержали 63 процента проголосовавших, против высказались 37 процентов. Голосование продлится сутки.

В комментариях Маск написал «Vox Populi, Vox Dei», что в переводе с латыни означает «глас народа - глас божий».

Ранее в Twitter были восстановлены аккаунты американской актрисы и стендаперши Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического портала The Babylon Bee. «Решение по Трампу пока не принято», — написал он.

Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Такое решение приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.