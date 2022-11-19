Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:27, 19 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск в Twitter предложил проголосовать за восстановление аккаунта Трампа

Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за восстановление аккаунта Трампа

Фото: Mike Blake / Reuters

Владелец Twitter Илон Маск предложил пользователям соцсети проголосовать за восстановление аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Соответствующий опрос он разместил на своей странице в Twitter.

«Восстановить бывшего президента Трампа», — написал Маск. Внизу предложены два варианта ответа: да или нет.

На момент написания реабилитацию Трампа поддержали 63 процента проголосовавших, против высказались 37 процентов. Голосование продлится сутки.

В комментариях Маск написал «Vox Populi, Vox Dei», что в переводе с латыни означает «глас народа - глас божий».

Ранее в Twitter были восстановлены аккаунты американской актрисы и стендаперши Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического портала The Babylon Bee. «Решение по Трампу пока не принято», — написал он.

Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Такое решение приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Военкор рассказал об обстановке под Кременной после попытки прорыва ВСУ
Россиян в Израиле предупредили о «неприятном сюрпризе»
В России появились оранжевые вина
Украина начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО
Подмосковные врачи спасли беременную женщину с заражением крови и ее ребенка
В США заявили о ссоре Зеленского с Западом
Россия отработала первую беспилотную разведывательно-ударную систему
В Израиле испытали морскую версию «Железного купола»
Маск в Twitter предложил проголосовать за восстановление аккаунта Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.