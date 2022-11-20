Американская авиабомба на 2 часа парализовала движение главного шоссе Италии

Авиабомба времен Второй мировой парализовала движение на главной автомагистрали Италии

Движение автомобилей по главной автомагистрали Италии A1 в течение двух часов было парализовано из-за операции по обезвреживанию найденной американской бомбы времен Второй Мировой войны. Об этом сообщил телеканал SkyTg24.

Авиабомба массой более 250 килограммов была обнаружена в русле реки Палья близ города Орвието в центральной Италии. Территория в радиусе одного километра от места находки была объявлена красной зоной, из которой было эвакуировано 2,4 тысячи человек. Также было остановлено автомобильное движение на шоссе А1 и железнодорожное сообщение.

Саперы смогли перевезти бомбу на специальный полигон, в котором она будет взорвана без опасности для жизни окружающих. На данный момент движение авто и железнодорожного транспорта восстановлено.

Ранее в Мюнхене на строительной площадке у железнодорожной станции Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Предположительно, причиной взрыва стала детонация авиабомбы времен Второй мировой войны. В результате происшествия пострадали три человека, один из них получил тяжелые травмы.