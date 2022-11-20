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19:26, 20 ноября 2022Силовые структуры

Под Петербургом мужчина и женщина открыли огонь из автомата на дороге

В Ленинградской области пара нашла автомат и открыла огонь по дороге в полицию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В лесном массиве Сосново в Ленинградской области мужчина и женщина несколько раз выстрелили из автомата, который они обнаружили у озера. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 ноября. В региональное отделение полиции поступило сообщение от 52-летнего мужчины, который рассказал, что неизвестные стреляют в 500 метрах от озера Черное.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 32-летних мужчину и женщину, у которых был предмет, похожий на автомат. Пара заявила, что нашла оружие на берегу озера и решила пойти с находкой в полицию, но прежде захотела пострелять.

В отношении пары возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия.

Ранее Следственный комитет России опубликовал признание подозреваемого в убийстве 29-летней девушки юго-западе Москвы Шохрубека Каримова. В ролике демонстрируются кадры следственных действий, во время которых уроженец Узбекистана знакомится с протоколом.

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Варвара Кошечкина
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