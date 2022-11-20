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01:16, 20 ноября 2022Мир

Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева начать диалог

Bloomberg: Лондон скептически относится к призыву Украины начать диалог с Россией

Фото: Pixabay

Лондон скептически относится к призыву президента Франции Эммануэля Макрона к возобновлению мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом стало известно Blomberg.

Агентство указывает на слова британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли, который рассказал о том, как должен пройти диалог Москвы и Киева.

По мнению министра, РФ вступит в переговоры только тогда, «когда на нее будут оказывать давление». Он добавил, что решение о начале и ходе переговоров должен принять именно Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры, и предложил публичную форму их проведения. Украинский лидер добавил, что не хочет проведения диалога с Москвой «за кулисами».

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Марина Совина
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