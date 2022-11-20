В Италии прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма

В итальянской Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма

В итальянской Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма, об этом сообщила в Telegram-канале общественная организация «Свободная площадь».

На центральные улицы города вышли десятки активистов с российскими флагами и красными знаменами, они выступили против русофобии и санкционной политики.

Отмечается, что участники акции потребовали от властей Италии отказаться от «экономики войны» и положить конец торгово-экономическим ограничениями.

В руках манифестанты держали портреты некоторых убитых политиков и общественных деятелей, в том числе бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Ранее на антиправительственный митинг в Молдавии вышли более 50 тысяч человек. В партии «Шор» подчеркнули, что Генпрокуратура «используется правительством в качестве политической палки против оппозиции». Участники протеста сформировали несколько колонн и пришли к зданию ведомства.